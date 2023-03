Een 41-jarige automobilist is vrijdagavond laat om het leven gekomen door een verkeersongeval op de N285 tussen Wagenberg en Zevenbergschen Hoek in Noord-Brabant. De politie meldde zaterdag dat de bestuurder vermoedelijk in de berm terechtkwam en daarna tegen enkele bomen botste.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten zijn enkele uren bezig geweest met het opruimen van de brokstukken van de auto. Die waren door het ongeval op de weg terechtgekomen.