In een kringloopwinkel in Best (Noord-Brabant) is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken. Meerdere eenheden van de brandweer zijn ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer.

De kringloopwinkel zit volgens de brandweer in een gebouw aan de Industrieweg waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. De oorzaak van de brand is niet bekend.