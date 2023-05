Maak je kast klaar voor de zomer

Met de zomer in aantocht is het tijd om je garderobe aan te passen aan het warme weer. Terwijl je misschien al een paar shorts en t-shirts hebt, zijn er nog een paar essentiële items die elke man in zijn kast zou moeten hebben voor de zomer van 2023. Dus, laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste kledingstukken die elke man voor de zomer zou moeten hebben.

Lichte en luchtige shirts

Een van de belangrijkste items voor de zomer zijn lichte en luchtige shirts. Deze shirts zijn perfect voor warm weer omdat ze je koel houden en zweet absorberen. Kies voor shirts die gemaakt zijn van dunne materialen zoals katoen, linnen of rayon. Deze materialen zijn ademend en comfortabel om te dragen tijdens de zomermaanden.



Een andere trend die we dit jaar zien zijn oversized shirts. Deze shirts zijn niet alleen comfortabel, maar ook stijlvol. Combineer ze met een paar korte broeken of lichte jeans voor een casual look. Voor een chiquere look zijn poloshirts een goede keuze!

Korte broeken

Korte broeken zijn een must-have voor de zomer. Of je nu naar het strand gaat of gewoon een dagje uit, een goede short is onmisbaar. Kies voor shorts die gemaakt zijn van lichte en ademende stoffen zoals katoen of linnen. Vermijd synthetische materialen omdat deze je lichaamswarmte vasthouden en je hierdoor zal je sneller gaan zweten.



Korte broeken zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, dus kies de lengte die het beste bij je past. Korte broeken die net boven de knieën vallen zijn momenteel erg populair en staan ​​goed met de meeste outfits en sneakers.

Lichtgewicht jack

Hoewel het zomer is, kan het in sommige gebieden nog steeds ’s avonds afkoelen. Daarom is het handig om een ​​lichtgewicht jas bij de hand te hebben. Kies voor een jas die gemaakt is van een dunne stof zoals katoen of denim. Deze jassen zijn niet alleen praktisch, maar ook stijlvol.



Een andere trend zijn bomberjacks. Deze jacks zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en zijn perfect voor de zomer. Combineer ze met een paar korte broeken en sneakers voor een casual look. Vooral in Nederland zijn deze jassen erg geschikt, want zelfs in de zomer ben je niet verzekerd van het warme weer.

Zonnebrillen

Een goede zonnebril is niet alleen een toffe accessoire, maar ook een noodzaak. Zonnebrillen beschermen je ogen tegen schadelijke UV-stralen en voorkomen dat je met je ogen moet knijpen in fel zonlicht. Kies voor een zonnebril die past bij de vorm van je gezicht en de kleur van je huid.



Er zijn verschillende soorten zonnebrillen verkrijgbaar, van klassieke aviator-stijlen tot ronde frames. Kies een zonnebril die bij je past en die je het hele seizoen door kunt dragen.

Sandalen en sneakers

Schoeisel voor de zomer moet niet alleen comfortabel zijn, maar ook ademend. Sandalen zijn een goede optie voor warm weer omdat ze je voeten koel houden en lucht laten circuleren. Kies voor sandalen die gemaakt zijn van leer of textiel en die een goede ondersteuning bieden aan je voeten.



Sneakers zijn ook een goede optie voor de zomer. Kies voor sneakers die lichtgewicht zijn en gemaakt zijn van ademende materialen. Sneakers zijn veelzijdig en kunnen worden gedragen met korte broeken, jeans of zelfs een lichte zomerse pak.