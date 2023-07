Eén op de vijf Nederlanders voelt zich extra eenzaam in de zomer

Meer dan de helft van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Vrouwen hebben hier meer last van dan mannen: 58,4 procent ten opzichte van 49,3 procent. En één op de vijf Nederlanders geeft aan zich extra eenzaam te voelen in de zomer. Ook hier geldt dat vrouwen dit meer voelen dan mannen: respectievelijk 26 en 19 procent. Jongeren (16-29) hebben er meer last van dan 30-plussers. Dit blijkt uit een onderzoek dat sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte uitvoerde onder 1000 Nederlanders.

De stichting brengt buurtgenoten bij elkaar aan de eettafel om eenzaamheid te bestrijden én te voorkomen. Om de extra eenzaamheid in de zomer tegen te gaan organiseert Resto VanHarte speciale zomeractiviteiten.

Extra eenzaamheid in de zomer

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met anderen. In de zomer wordt eenzaamheid meer gevoeld dan in de rest van het jaar. Hoe komt dat? De redenen zijn heel divers. In het onderzoek werd het missen van familie en vrienden die op vakantie zijn als reden genoemd. Maar ook te weinig geld hebben om iets leuks te doen of de druk door sociale (media) of je omgeving om het leuk te hebben, zijn redenen om je extra eenzaam te voelen in de zomer.

Maria (80) uit Tilburg zegt hierover het volgende: “Ik ben sinds vijf jaar weduwe en woon alleen. Ik heb kinderen, maar die hebben door hun drukke agenda’s met werk en gezin weinig tijd voor mij. Dat begrijp ik heel goed. Maar vooral in de zomer als iedereen op vakantie is, voel ik me weleens alleen. Je kunt elkaar dan wel bellen, maar dat is niet hetzelfde als gezellig samen een kopje koffiedrinken. Gelukkig kan ik bijna de hele zomer bij Resto VanHarte terecht. Daar vind ik sociaal contact en gezelligheid. En dat heb ik in de zomer meer nodig dan in de rest van het jaar. ”

Kijk voor meer informatie over zomereenzaamheid en persoonlijke verhalen op https://www.restovanharte.nl/zomereenzaamheid-wat-is-het.

Speciale zomeractiviteiten bij Resto VanHarte

De buurtrestaurants van Resto VanHarte zijn bijna de hele zomer open. Op die manier blijven mensen met een klein sociaal netwerk ook in de zomer in contact met anderen. Daarnaast kunnen gasten van Resto VanHarte zich aanmelden voor Zomertafels. Het enige wat ze hoeven te doen is aangeven wat ze leuk vinden om te doen in de zomer, bijvoorbeeld wandelen, (bord)spelletjes doen of samen koffiedrinken. Resto VanHarte brengt mensen met dezelfde hobby’s en interesses vervolgens bij elkaar: fysiek aan tafel en, indien gewenst, in een Whatsappgroep. Op die manier kunnen gasten elkaar in de zomer ook buiten de Resto-avonden om blijven zien.

Bron: restovanharte.nl