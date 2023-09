Zwaargewonde in pand Grootebroek overleden, man aangehouden

De politie heeft zaterdagmiddag een 40-jarige man uit het Noord-Hollandse dorp Bovenkarspel aangehouden die mogelijk iets te maken heeft met de dood van een man uit het nabijgelegen Enkhuizen. De 41-jarige man werd donderdagochtend zwaargewond aangetroffen in een pand in het dorp Grootebroek, dat net als Bovenkarspel bij de gemeente Stede Broec hoort. Twee dagen later is hij aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis, meldt de politie zondag.

De politie kreeg donderdag rond 11.00 uur een melding over een zwaargewonde man in een pand aan de Zesstedenweg in Grootebroek. Toen de politie bij het pand aankwam, vluchtte een man weg.

Het is onbekend hoe de overleden man gewond is geraakt. De politie roept getuigen en andere mensen met informatie op om zich te melden. De aangehouden man zit nog vast voor verhoor. Zijn betrokkenheid bij de zaak wordt onderzocht.