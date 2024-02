Kind vindt handgranaat in Eindhovens speeltuintje

Een spelend kind heeft woensdagmiddag in Eindhoven een handgranaat gevonden in een speeltuintje aan de Van der Helststraat. Het kind waarschuwde agenten die toevallig in de buurt waren. Die haalden de Explosieven Opruimingsdienst Defensie EOD erbij. De EOD heeft de handgranaat meegenomen om die elders te laten ontploffen.

Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of de handgranaat op scherp stond. Volgens hem ging het om een nieuw exemplaar, niet een oud soort handgranaat. De politie onderzoekt hoe het explosief in het speeltuintje terecht kon komen.