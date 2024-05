Zelf je auto onderhouden makkelijk én goedkoper!

Eind januari kopte BNR dat de kosten voor het onderhoud van de auto in 2023 opnieuw duurder geworden zijn vergeleken met het jaar daarvoor. De kosten zitten ‘m er volgens dataspecialist WESP vooral in dat er meer onderhoud is uitgevoerd omdat auto’s natuurlijk steeds ouder worden. Een gemiddelde autogarage heeft in 2023 bijvoorbeeld al 13,5% meer omzet gedraaid dan het jaar daarvoor. Een groot gedeelte van die omzet zit de stijgende kosten van materialen. Verder zijn het servicekosten en onderhoudsbeurten. Reden is dat er meer werk zit in het onderhouden van oude auto’s en dat reparatie van nieuwe, elektrische auto’s meer onderzoek vereist als er een storing optreedt. Het duurste in gebruik en onderhoud zijn op dit moment hybride auto’s.

Pak het zelf op!

Een gedeelte van de extra kosten bestaat uit de uren die de monteur rekent voor service en onderhoud. Daarom is het goedkoper en misschien wel handig om zelf een gedeelte van het onderhoud uit te voeren! Dat scheelt op de factuur in de garage en er zijn genoeg onderdelen voor de auto los te koop die men zelf zou kunnen plaatsen of vervangen. Denk bijvoorbeeld aan een set ruitenwissers of een lampje.

Wat kun je zelf doen?

Veel kleine reparaties en kleine schoonmaakhandelingen zijn namelijk niet zo ingewikkeld als het lijkt. En makkelijk zelf te doen. Denk bijvoorbeeld aan de controle uitvoeren als het gaat om de bandenspanning (of het profiel), het oliepeil en koel- en ruitenwissersvloeistof. Ook slijtage van klein materiaal als ruitenwissers en lichten zijn goed in de gaten te houden. Uiteraard moet je wel regelmatig een grote beurt inplannen, maar kleine klusjes zijn makkelijk zelf op te lossen.

Remmen en banden

Wat je ook zelf kan controleren is of de remblokken en -schijven niet versleten zijn. Deze zijn redelijk eenvoudig te vervangen. Een nieuw remblok voor een auto kan snel online besteld worden.. Het controleren van de band is ook aan te raden. Met de juiste bandenspanning rijdt men immers veiliger, fijner én zuiniger.

Was regelmatig de auto!

Om de auto goed te onderhouden is een regelmatige, goede schoonmaak ook geen overbodige luxe. Zo voorkomt men dat de lak beschadigt door vuil of zand, of dat de auto zelfs gaat roesten. Ook wordt voorkomen dat bepaalde chemicaliën en zout die vanuit de lucht op de auto kunnen belanden zich in de lak te vreten. Bij het schoonhouden van de auto is het goed om zowel buitenkant als interieur mee te nemen en ook het tijdig vervangen van vieze filters is aan te raden.

Vervang op tijd de ruitenwissers

Als de ruitenwissers de ruit niet meer soepel schoonvegen, gaan piepen of scheurtjes en barstjes, is het tijd om ze te vervangen. Of misschien enkel het rubber. In beide gevallen kan de eigenaar dit zelf doen. Het is een gemakkelijke klus, die zelfs voor de minst technisch aangelegde auto-eigenaar goed te doen is.

Al met al kan iedere autobezitter in Nederland een groot deel van de kosten dus uitsparen door zelf goed klein onderhoud te plegen. Veel en moeilijk werk is het immers niet!

