Energieprijzen blijven dalen: 7 tips bij het kiezen van een voordelig energiecontract

De energieprijzen zijn al een tijdje aan het dalen. Inmiddels zijn de prijzen op net zo’n laag niveau als voor de start van de oorlog in Oekraïne. Goed nieuws dus voor consumenten en een uitstekende kans om je energiecontract onder de loep te nemen. Hoe kun je optimaal profiteren van de dalende prijzen en besparen op je energierekening? Dit zijn 7 tips bij het kiezen van een voordelig energiecontract.

1. Begrijp je verbruik

Voordat je op zoek gaat naar een nieuw energiecontract, is het belangrijk om je huidige energieverbruik goed te begrijpen. Kijk naar je jaarafrekening of gebruik een online verbruiksmanager die je inzicht geeft in hoeveel gas en elektriciteit je jaarlijks verbruikt. Dit helpt je bij het vergelijken van verschillende contracten en het inschatten van je toekomstige kosten. Het is ook nuttig om te weten op welke momenten je het meeste energie verbruikt, aangezien sommige contracten verschillende tarieven hebben voor piek- en daluren.

Met de dalende energieprijzen is het een goed moment om verschillende aanbieders te vergelijken. Er zijn diverse vergelijkingswebsites beschikbaar die je helpen om snel een overzicht te krijgen van de beschikbare energiecontracten. Let bij het vergelijken niet alleen op de prijs per kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m³) gas, maar ook op de voorwaarden en eventuele bijkomende kosten zoals administratie- of opzegkosten. Sommige contracten bieden vaste tarieven, terwijl andere variabele tarieven hanteren die kunnen fluctueren met de marktprijzen.

3. Overweeg vaste versus variabele tarieven

Een belangrijke keuze bij het afsluiten van een energiecontract is of je kiest voor een vast of variabel tarief. Vaste tarieven blijven gedurende de looptijd van je contract hetzelfde, wat zekerheid biedt in je maandelijkse kosten. Dit kan voordelig zijn als je verwacht dat de energieprijzen weer gaan stijgen. Variabele tarieven, daarentegen, kunnen veranderen afhankelijk van de marktprijzen. Als je denkt dat de energieprijzen verder zullen dalen, kan een variabel tarief gunstig zijn omdat je mogelijk nog meer kunt besparen.

4. Duurzaamheid en groene energie

Naast de prijs is ook de duurzaamheid van het energiecontract een belangrijk aspect om te overwegen. Veel aanbieders bieden groene energiecontracten aan die volledig of gedeeltelijk gebaseerd zijn op hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon en biomassa. Hoewel groene energiecontracten soms iets duurder kunnen zijn, dragen ze bij aan een duurzamere toekomst en verkleinen ze je ecologische voetafdruk. Kijk naar certificeringen zoals het GvO (Garantie van Oorsprong) om te verifiëren dat de geleverde energie daadwerkelijk groen is.

5. Let op de contractduur

De looptijd van een energiecontract varieert meestal van één tot vijf jaar. Kortere contracten bieden meer flexibiliteit omdat je regelmatig kunt overstappen naar een beter tarief als de prijzen blijven dalen. Langere contracten bieden daarentegen meer stabiliteit en bescherming tegen prijsstijgingen. Overweeg je persoonlijke situatie en voorkeuren bij het kiezen van de contractduur. Als je verwacht binnenkort te verhuizen, kan een korter contract handiger zijn om opzegkosten te vermijden.

6. Controleer de opzegvoorwaarden

Voordat je een nieuw energiecontract afsluit, is het belangrijk om de opzegvoorwaarden van je huidige contract te controleren. Sommige contracten hebben een opzegtermijn of brengen kosten in rekening als je vroegtijdig wilt overstappen. Zorg ervoor dat je deze kosten meeneemt in je berekening om te bepalen of het overstappen naar een nieuw contract financieel voordelig is.

7. Profiteer van welkomstkortingen

Veel energieleveranciers bieden welkomstkortingen of andere promoties aan nieuwe klanten. Deze kortingen kunnen een aanzienlijke besparing opleveren in het eerste jaar van je contract. Let wel op de voorwaarden van deze kortingen, zoals de looptijd van het contract en eventuele prijsverhogingen na afloop van de initiële periode. Een aantrekkelijke welkomstkorting kan een goede manier zijn om je overstap te financieren en direct te profiteren van de dalende energieprijzen.