De 9 meest romantische weekenduitstapjes in Europa voor stellen

Europa herbergt enkele van de meest romantische bestemmingen ter wereld, ideaal voor een weekendje weg met je geliefde. Een weekendje weg in Europa met het vliegtuig is de perfecte ontsnapping naar betoverende plekken, voor een magische ervaring met je partner.

Van historische steden tot serene kustplaatsen, Europa biedt een overvloed aan opties voor stellen die een romantisch uitje zoeken. Of je nu door geplaveide straatjes wandelt, geniet van gastronomisch dineren of adembenemende uitzichten, deze negen bestemmingen beloven een onvergetelijke romantische ervaring.

1. Galway, Ierland: Keltische charme

Galway is met zijn charmante straatjes, levendige cultuur en prachtige kustlijn een van de meest romantische bestemmingen in Europa. Dwaal door de Latijnse wijk, bezoek de Galway Cathedral en wandel langs de Salthill Promenade. Verblijf in luxe hotels zoals het G Hotel of Glenlo Abbey Hotel, en dineer in romantische restaurants zoals Kai of Aniar. Een dagtocht naar de Aran-eilanden biedt een onvergetelijke ervaring. Tijdens 3 dagen Galway in Ierland kun je je onderdompelen in cultuur, geschiedenis en de prachtige natuur.

2. Parijs, Frankrijk: Stad van de liefde

Parijs is synoniem voor romantiek. Wandel langs de Seine, geniet van het uitzicht vanaf de Eiffeltoren en picknick in de tuinen van het Luxemburgpaleis. Verblijf in hotels zoals Hôtel Plaza Athénée of het Ritz en dineer in Michelin-sterrenrestaurants zoals Le Jules Verne. Een zonsondergangcruise op de Seine maakt de ervaring compleet.

3. Venetië, Italië: Drijvende romantiek

Venetië, met zijn kronkelende kanalen en historische architectuur, is perfect voor een romantisch weekendje weg. Verken de stad per gondel en verblijf in luxe hotels zoals het Belmond Hotel Cipriani. Dineer in restaurants zoals Osteria da Fiore en maak een privé-boottocht naar Murano en Burano voor een unieke ervaring.

4. Santorini, Griekenland: Zonsondergang paradijs

Santorini biedt prachtige zonsondergangen, witgekalkte gebouwen en azuurblauwe wateren. Verblijf op luxe locaties zoals het Grace Hotel en geniet van romantische diners bij Ambrosia. Een privéjachttocht rond het eiland maakt de ervaring onvergetelijk.

5. Praag, Tsjechië: Sprookjesachtige stad

Praag is met zijn charme en pittoreske bruggen een oude stad die aanvoelt als een sprookje. Verblijf in luxe hotels zoals het Four Seasons en dineer in restaurants zoals Bellevue. Een zonsondergangcruise over de Vltava-rivier biedt een adembenemend uitzicht.

6. Brugge, België: Middeleeuwse architectuur

Brugge, met zijn middeleeuwse architectuur en charmante grachten, is een perfecte bestemming voor een romantisch uitje. Verblijf in hotels zoals het Dukes’ Palace en dineer bij De Karmeliet. Een rit in een paardenkoets door de historische straten van Brugge is een must.

7. Dubrovnik, Kroatië: Kustontsnapping

Dubrovnik biedt een prachtige kustlijn en een historische oude stad. Verblijf in hotel Excelsior en dineer bij Nautika. Een zonsondergang en een boottocht langs de kust bieden een romantische afsluiting van de dag.

8. Wenen, Oostenrijk: Keizerlijke elegantie

Wenen biedt historische grandeur en verfijnde elegantie. Verblijf in hotel Sacher en geniet van een gastronomisch diner bij Steirereck. Een rit in een paardenkoets door de historische straten en een klassiek concert in de Weense Staatsopera zijn perfect voor een romantisch weekend.

9. Barcelona, Spanje: Levendige cultuur

Barcelona biedt prachtige architectuur, levendige cultuur en mooie stranden. Verblijf in luxe hotels zoals W Barcelona en dineer bij Cinc Sentits. Een zonsondergang boottocht langs de kust maakt de ervaring compleet.

Europa biedt talloze romantische bestemmingen voor een gedenkwaardig weekendje weg met je geliefde. Of je nu de charme van Parijs verkent, geniet van de schoonheid van Santorini of de cultuur van Barcelona ervaart, deze bestemmingen beloven een onvergetelijke ervaring vol romantiek en elegantie.