4 voordelen van werken in de cloud als mkb’er

De gemiddelde ondernemer heeft weleens gehoord van werken in de cloud. Grote bedrijven doen dit vaak al wel, maar voor mkb’ers geldt dit nog lang niet altijd. Misschien is het financiële plaatje voor jou de reden om het vooralsnog ‘bij het oude’ te laten. Hier valt wat voor te zeggen, maar besef je wel dat werken in de cloud ook de nodige voordelen met zich meebrengt voor mkb’ers. Hieronder hebben wij er 4 op een rijtje gezet.

1) Je bespaart geld

Werken in de cloud vraagt om een investering. Het kostenplaatje mag alleen nooit de doorslag geven in je keuze. Waarom niet? Omdat je ook flink wat geld kunt besparen als je voor cloud opslag kiest. Dit is zeker het geval als je nu gebruik maakt van eigen servers om je gegevens op te slaan. Bij werken in de cloud hoef je zelf geen investering te doen in hardware en software, want je sluit een abonnement af bij een bedrijf dat clouddiensten aanbiedt. Je betaalt weliswaar een vast bedrag per maand, maar je betaalt alleen voor dat wat je daadwerkelijk gebruikt.



2) Voor ieder bedrijf een passende oplossing

Sommige mkb’ers denken dat werken in de cloud alleen geschikt is voor grotere bedrijven. Dit is een misvatting, want ook kleinere bedrijven kunnen er prima gebruik van maken. Veel bedrijven die clouddiensten aanbieden, hebben namelijk een passende oplossing voor ieder bedrijf. Extra bijkomstigheid is dat je de diensten makkelijk en snel aanpast. Groeit je bedrijf? Dan breid je simpelweg het aantal abonnementen uit. Hierdoor kunnen nieuwe werknemers in feite al vanaf hun eerste dag werken in de cloud.



3) Locatieonafhankelijk werken

Toen de coronacrisis in Nederland uitbrak, werd thuiswerken de norm. Veel bedrijven in het mkb waren hier alleen niet op voorbereid. Ondanks dat we tegenwoordig weer ‘gewoon’ naar kantoor kunnen, bieden steeds meer mkb-bedrijven hun personeel de mogelijkheid om thuis te werken. In dat geval kun je eigenlijk niet om werken in de cloud heen. Als jij je gegevens en data in de cloud opslaat, zijn deze altijd en overal te bereiken. Het enige wat iemand nodig heeft, is een werkende internetverbinding. In dat geval kan je personeel in principe overal werken, zelfs in het buitenland.



4) Bedrijfsgegevens zijn veilig

Cybercriminelen zijn de laatste jaren aan een behoorlijke opmars bezig. Misschien hebben ze zich ook al wel toegang verschaft tot gegevens van jouw bedrijf. Omdat dit niet wenselijk is, moet je ervoor zorgen dat al je systemen goed beveiligd worden. Kies je voor werken in de cloud? Dan hoef jij je hier geen zorgen over te maken. Bedrijven die clouddiensten aanbieden, nemen de beveiliging namelijk voor hun rekening. Zij zorgen voor de beste beveiliging, waardoor jouw gegevens veilig zijn.



Tot slot hoef je niet langer bang te zijn dat je gegevens verloren gaan. Er wordt namelijk altijd een cloud back up gemaakt. Sneuvelt de laptop van jou of een van je medewerkers? Dan hoef jij je geen zorgen te maken over de gegevens, want deze staan veilig opgeslagen in de cloud.