Eerste mensen gearriveerd in Grave voor sinterklaasintocht

GRAVE (ANP) - De eerste families zijn gearriveerd in het Brabantse Grave, waar Sinterklaas zaterdag aankomt. Een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk, waar Grave onder valt, ziet dat de eerste mensen langs de route staan.

Rond 12.00 uur komt de pakjesboot met daarop de Sint en zijn pieten aan bij de Maaskade. Daar start de intocht die uiteindelijk uitkomt op de Markt, die voorzien is van een podium.

Hoeveel mensen er rond 09.00 uur aanwezig zijn, is moeilijk in te schatten volgens de woordvoerder. De gemeente verwacht tussen de 17.000 en 20.000 bezoekers zaterdag en heeft gezorgd voor 4000 extra parkeerplekken. "Ik roep mensen op om op tijd te komen", aldus de woordvoerder.

Wie de rol van de goedheiligman bekleedt, is nog altijd onbekend. Meerdere kranten speculeren dat Gijs Naber de opvolger zou zijn van Stefan de Walle, die tot vorig jaar de mijter op had. Naber werd eerder gespot in de Brabantse plaats.