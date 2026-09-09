Oud-zorgbestuurder Kuipers: corona ging ontzettend snel

DEN HAAG (ANP) - De coronapandemie die uitbrak in het vroege voorjaar van 2020, overviel de zorgsector. Ziekenhuizen hadden wel geoefend op virusuitbraken, maar werden verrast door de snelheid waarmee het coronavirus om zich heen greep. Dat zei oud-zorgbestuurder Ernst Kuipers, tijdens de crisis verantwoordelijk voor de spreiding van ernstig zieke patiënten over het land, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

"Het gebeurde ontzettend snel, en het overkwam ons", zo vatte Kuipers de situatie in die beginfase samen. Zijn eigen ziekenhuis, het ErasmusMC in Rotterdam, was relatief goed voorbereid en had veel beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en spatbrillen op voorraad. Achteraf erkent Kuipers dat hij "verzuimd" heeft andere ziekenhuizen in de regio te waarschuwen. Maar: "Zo is de zorg ingericht, iedereen is zelf verantwoordelijk."

De eerste coronabesmetting in Nederland kwam op 27 februari 2020 aan het licht. Maar net als andere medici die voor de enquêtecommissie verschenen, zei Kuipers dat het virus al weken eerder op vrij grote schaal moet zijn rondgegaan.