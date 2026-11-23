DEN HAAG (ANP) - De Russische ambassade heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken officieel om opheldering gevraagd over de betrokkenheid van het bedrijf Destinus bij aanvallen op Rusland. NRC meldde onlangs dat medewerkers van het Nederlandse bedrijf met drones op Russische doelen hebben geschoten.

De Russische ambassade had al gereageerd op de berichtgeving, door onder meer te benadrukken dat het zo steeds moeilijker wordt om Nederland alleen als toeschouwer te zien in de oorlog met Oekraïne. Van het ministerie wil de ambassade meer weten over de mogelijke betrokkenheid van personeel bij "aanvallen op de Russische Federatie".