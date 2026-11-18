DEN HAAG (ANP) - Het is een optie om het nog te openen uitzetcentrum in Rwanda weer te sluiten als blijkt dat migranten daar te slecht worden behandeld, zegt asielminister Bart van den Brink (CDA). Hij verwacht niet dat het zover zal komen, antwoordde hij na het debat over de asielbegroting op vragen van het ANP. "Ik ga er gewoon vanuit dat we de afspraken nakomen die we nu maken."

Nederland en nog vier EU-landen werken samen met Rwanda aan wat ze een "terugkeerhub" in dat land noemen. Asielzoekers die in Europa zijn geweigerd maar niet naar hun herkomstland terug kunnen, zouden daarheen moeten. Nederland wil de eerste procedures volgend jaar in gang zetten.

De situatie in Rwanda zal hoe dan ook een rol spelen bij keuzes van de EU-landen over welke asielzoekers ze wel en niet naar het uitzetcentrum sturen, aldus de minister. "En daarnaast hebben wij een verantwoordelijkheid als lidstaten onderling om met elkaar op basis van dat soort informatie te besluiten of dit nog een plek is waar je zo'n terugkeerhub handhaaft."