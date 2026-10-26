Verzekeraars krijgen meer dan duizend schademeldingen na stormen

DEN HAAG (ANP) - Verzekeraars hebben maandagochtend al meer dan duizend schademeldingen van klanten ontvangen vanwege de stormen die de afgelopen dagen over Nederland trokken. Bij Interpolis en Centraal Beheer, die beide onder Achmea vallen, zijn tot nu toe volgens een woordvoerster al zo'n duizend schadegevallen gemeld. Nationale-Nederlanden (NN) heeft er ongeveer "een kleine vijfhonderd" binnen, meldt een woordvoerder. De harde wind richtte vooral in en om het huis schade aan, maar ook aan auto's door bijvoorbeeld omgewaaide bomen.

Interpolis en Centraal Beheer merken dat de harde wind veel bladeren op daken heeft geblazen, vooral op platte daken. "Daardoor kunnen dakgoten en regenwaterafvoeren verstopt raken. Als er vervolgens veel regen valt, kan het water niet goed weg en naar binnen komen, met lekkage en waterschade als gevolg", zegt de woordvoerster.

Dit weekend kreeg Nederland te maken met storm Boelo, officieel de eerste herfststorm van dit jaar. Vrijdag trok storm Austen al over het land, maar dat was geen officiële storm.