DEN HAAG (ANP) - Wethouders willen hulp van het Rijk om problemen rond crackverslaving aan te pakken. Dat maakten Manouska Molema (Groningen) en Alexander Scholtes (Amsterdam) woensdag duidelijk in een gesprek met Kamerleden over het toenemende crackgebruik in Nederland.

"Het gebruik van crack is een van de punten waar wij als gemeente ook echt op vastlopen. Dit krijgen wij niet alleen opgelost", zei Molema. De wethouder vraagt de overheid om meer landelijke regie te nemen en te investeren in zorg en opvang. Volgens haar ligt de oorzaak van de crackproblematiek in het tekort aan zorg en goede woonplekken. Verder wil zij landelijke monitoring.

Scholtes deed de herhaalde oproep om de studie naar een medicijn voor crackverslaafden zo snel mogelijk voort te zetten. De studie waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine als behandeling kan dienen, is tijdelijk stilgezet nadat de inspectie de productie had gestopt om zorgen over de kwaliteit. "Het zou ontzettend wrang zijn als dit baanbrekende onderzoek stopt, waarvan denk ik uiteindelijk de hele wereld kan profiteren."

In de tussentijd wil de wethouder dat crackverslaafden andere erkende vormen van dexamfetamine kunnen krijgen, die al worden voorgeschreven bij mensen met ADHD. Volgens Scholtes is het voor artsen "best spannend" om deze medicatie voor te schrijven voor mensen met een crackverslaving. "Want op basis waarvan mag je dat doen?" Hij vraagt het ministerie en de inspectie om een landelijke richtlijn, "zodat artsen dit veilig kunnen doen, zonder dat ze zorgen hebben of ze voor de tuchtrechter moeten verschijnen".