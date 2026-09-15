Zeven mensen aangehouden voor bekladden route Prinsjesdag

DEN HAAG (ANP) - Zeven mensen zijn dinsdag aangehouden voor het gooien van verf op de route van koning Willem-Alexander tijdens Prinsjesdag. "Voor zover we nu kunnen inschatten ziet het eruit dat de politie snel gehandeld heeft", stelt een woordvoerder van de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen.

De gemeente zegt dat in de voorbereiding op Prinsjesdag rekening is gehouden met verschillende scenario's. "Maar je kunt nooit met ieder scenario rekening houden. We kunnen nooit met zekerheid zeggen of er nog meer komt, we zijn op alles voorbereid." De woordvoerder zegt ook dat demonstraties mogelijk worden gemaakt, ook als ze niet vooraf zijn aangemeld. "Als mensen dingen doen die niet mogen dan kan het zijn dat de politie ingrijpt."

Aanhangers van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion gooiden rode verf op het wegdek op de hoek van de Kneuterdijk en het Lange Voorhout in het centrum van Den Haag. Dat deden ze uit protest tegen het klimaatbeleid van het kabinet en tegen de monarchie.