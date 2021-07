Amsterdamse wethouder Ivens treedt af om overschrijdend gedrag

De Amsterdamse SP-wethouder Laurens Ivens treedt per direct af wegens verbaal grensoverschrijdend gedrag, bevestigt een woordvoerder van de gemeente.

Ivens heeft zijn ontslag aangeboden als wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn. In een brief aan de gemeenteraad biecht hij op dat hij grensoverschrijdende opmerkingen heeft gemaakt in de richting van vrouwelijke medewerkers. Daarmee heeft hij naar eigen zeggen gehandeld in strijd met de richtlijnen voor integer bestuur, meldt de gemeente.

Ivens schrijft in de brief dat hij door de burgemeester is geïnformeerd dat er meldingen over hem zijn binnengekomen. “Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet van bewust ben geweest. Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn.” De gedragingen variëren volgens hem in ernst, maar zijn “individueel bezien in objectieve vorm licht”. Wel was sprake van een patroon. “De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact, maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren”.

Ivens zegt dat hij zich onvoldoende rekenschap heeft gegeven van zijn positie als wethouder en biedt de betrokken medewerkers zijn “oprechte verontschuldigingen” aan.

De wethouder was vijftien jaar actief in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Hij zegt “met pijn in zijn hart” afscheid te nemen.

Burgemeester Halsema schrijft aan de raad dat de eerste signalen van mogelijk ongewenst gedrag door de wethouder in 2019 binnenkwamen. Hij is toen op zijn gedrag aangesproken. In 2020 volgden opnieuw vijf meldingen. Daarop wilde de burgemeester onderzoek laten doen, maar dit was niet mogelijk omdat de meldingen niet formeel waren gedaan. Daarop zijn wederom gesprekken met Ivens gevoerd en afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Begin dit jaar deden echter vier medewerkers alsnog een formele melding, die deels overlapten met de eerdere signalen. Naar aanleiding daarvan is een onafhankelijk onderzoek gedaan, dat tot 18 juni liep.

Halsema zegt “zeer” mee te leven met de melders en wil ook lessen trekken uit wat er is gebeurd. Volgens haar zijn sommige signalen niet snel en adequaat genoeg opgepakt en ook de (na)zorg voor medewerkers die aan de bel trekken, moet veel beter.

“Laurens Ivens heeft zijn eigen conclusie getrokken en stelt vast dat er door zijn gedrag een onwerkbare situatie is ontstaan. Wij respecteren en begrijpen zijn besluit. We betreuren het dat Amsterdam hierdoor een bevlogen wethouder verliest die 15 jaar veel voor de stad heeft betekend.”

Een woordvoerder van de landelijke SP reageert: “We hebben kennisgenomen van het besluit van Laurens Ivens. Grensoverschrijdend gedrag is nooit toelaatbaar en daarom is het goed dat hij hier consequenties aan verbindt en zijn functie neerlegt. Hij zal dat ook doen voor zijn functie binnen de SP, en we steunen dat besluit.” Ivens was lid van het partijbestuur.

De Amsterdamse afdeling van de SP zegt zijn beslissing ook te respecteren. “Wij kijken terug op een jarenlange goede samenwerking met Ivens, die in onze afdeling een zeer belangrijke rol heeft gehad, onder andere als fractievoorzitter van de Amsterdamse SP-fractie en als wethouder.”