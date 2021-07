Politie: slachtoffer schietpartij in Amsterdam is Peter R. de Vries

De man die dinsdagavond is neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam is Peter R. de Vries, bevestigt de politie via Twitter. Eerder kon de politie dat nog niet zeggen. Wel lieten bronnen al weten wie het slachtoffer was.

“Dinsdagavond 6 juli 2020 heeft er een schietincident plaatsgevonden in de Lange Leidsedwarsstraat. Hierbij is de 64-jarige misdaadverslaggever Peter R. de Vries zwaargewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus de politie. “We zijn op zoek naar getuigen en mensen die camerabeelden hebben van het incident of mogelijk (vluchtende) verdachten. Deel deze beelden NIET op sociale media.”

Het schietincident gebeurde rond 19.30 uur in de Lange Leidsedwarsstraat, in de buurt van het Leidseplein bij een parkeergarage. Zo’n 100 meter daarvandaan zit de studio van RTL Boulevard, waar De Vries dinsdagavond aanwezig was.

Er gaat een filmpje rond op sociale media, waarop De Vries duidelijk herkenbaar te zien is met een bebloed gezicht. Hij ligt op zijn rug op de straat. Omstanders helpen hem en roepen of er al gebeld is naar 112. De politie vraagt de beelden dus niet te delen op sociale media.