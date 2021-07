Van Gogh Museum komt met expositie over De aardappeleters

Het schilderij De aardappeleters van Vincent van Gogh (1853-1890) is dit najaar onderwerp van een tentoonstelling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam brengt vanaf 8 oktober met de expositie De aardappeleters: misser of meesterwerk? een ode aan het beroemde doek uit 1885.

Van Gogh schilderde het werk – dat een boerenmaaltijd weergeeft – in het Brabantse Nuenen. Het museum beschouwt het schilderij als een van de hoogtepunten in de collectie, maar het werd destijds door handelaren, kunstenaars en Vincents broer Theo kritisch ontvangen. Het doek belandde uiteindelijk onverkocht boven de schoorsteenmantel in Theo’s appartement in Parijs.

Van Gogh beschouwde De aardappeleters zelf wel als een meesterwerk. Hij schreef in 1887 aan zijn zus Willemien: “Wat ik van mijn eigen werk denk, is dat het schilderij van de boeren die aardappels eten, wat ik in Nuenen maakte, apr├Ęs tout het beste is dat ik maakte”.

De kunstenaar bereidde het schilderen van De aardappeleters maandenlang voor en hoopte hiermee zijn entree te kunnen maken op de Parijse kunstmarkt. De tentoonstelling, die te zien is tot en met 13 februari, laat de vele studies, tekeningen en olieverfschetsen zien die de kunstenaar maakte voordat hij De aardappeleters schilderde.