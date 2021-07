Uitzendingen RTL Boulevard worden hervat vanaf Mediapark

De uitzendingen van RTL Boulevard worden maandag hervat vanaf een nieuwe locatie. De opnames worden niet langer gemaakt in de studio aan het Leidseplein in Amsterdam, maar op het Mediapark in Hilversum. Dat heeft RTL bekendgemaakt.

De beslissing om de uitzendingen voorlopig op het Mediapark in Hilversum te maken, is genomen door de directie van RTL. De autoriteiten hebben alles in het werk gesteld om veilig vanaf het Leidseplein te kunnen werken, maar de zender koos toch de relatieve rust van het Mediapark, zo laat een woordvoerder weten.

“Er is heel veel gebeurd afgelopen week en een nieuwe plek geeft ook de rust om weer volop te starten en uit te zenden. Wat ook de wens is van de redactie en van RTL”, aldus de zegsman. “Vanuit veiligheidsoverwegingen zullen wij geen verdere uitspraken doen over locaties of maatregelen.”

De gemeente Hilversum laat in een reactie weten dat persvrijheid een groot goed is in Nederland. “Dit is een belangrijk argument geweest in de grondige afweging door de driehoek Hilversum, burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie, in het besluit om de uitzendingen van het RTL-programma RTL Boulevard op het Hilversumse Mediapark doorgang te laten vinden.”

Volgens de gemeente worden er “diverse zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen”. Over de inhoud van de maatregelen worden geen mededelingen gedaan.

RTL Boulevard kon zaterdag en zondag niet uitzenden omdat de politie ernstige bedreigingen had binnengekregen. Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens.