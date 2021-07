Honderden bezoekers Amsterdamse Westerkerk voor Peter R. de Vries

Zo’n vijfhonderd mensen hebben vrijdag de Amsterdamse Westerkerk bezocht, waar werd stilgestaan bij het overlijden van misdaadverslaggever Peter R. de Vries afgelopen donderdag.

Mensen konden tussen 11.00 uur en 15.00 uur langskomen voor een moment van stilte en bezinning, of om een kaars aan te steken.

“We voelen ons deze keer in het bijzonder verbonden met de dierbaren van Peter R. de Vries”, schrijft de kerk op de website.

Vooral vanaf 14.00 uur was het erg druk in de kerk. De meeste bezoekers kwamen voor De Vries, zegt een medewerker, maar doordat ook toeristen langsliepen is niet precies te zeggen hoeveel. Mensen reageerden erg dankbaar dat ze naar de kerk konden komen om bij zijn dood stil te staan, zegt de medewerker.

Vanaf 12.30 uur werd door een dominee en een andere medewerker van de kerk orgelmuziek gespeeld. Sommige mensen zeiden wat woorden terwijl ze een waxinelichtje aanstaken en neerzetten. Anderen hielden elkaar even vast, of namen plaats op een van de stoelen. Bezoekers konden een kopje koffie of thee halen in de kerk. Soms werd er gehuild.

Veel mensen hebben iets in het boek geschreven dat bij de ingang van de kerk lag. Hier konden bezoekers een boodschap in achterlaten, gericht aan De Vries of zijn familie. Het boek wordt later aan de familie van De Vries gegeven, zegt de dominee.

De rozen die bezoekers hebben meegebracht worden waarschijnlijk aan het einde van de dag in de Lange Leidsedwarsstraat neergelegd, waar De Vries op dinsdagavond 6 juli meerdere keren werd beschoten.

Ook op vrijdag 9 juli kwamen tientallen mensen langs bij de kerk, toen om stil te staan bij de aanslag op De Vries. Die dag kwamen er zo’n driehonderd mensen.