Melding Mediapark staat los van eerdere dreigingen RTL Boulevard

Een melding die de politie vrijdagmiddag kreeg over het Mediapark, staat geheel los van eerdere dreigingen deze week. Dat schrijft de politie op Twitter, die inmiddels weet wie de melder is.

Wegens de melding is er uit voorzorg extra politie op het Mediapark aanwezig. “Dit mede in verband met de veiligheidsmaatregelen die daar getroffen zijn.” De hoofdingang van de NOS op het park is afgesloten in verband met een dreiging, meldt een woordvoerder van de zender. Het politieonderzoek op het Mediapark duurt voort en de dreiging bij de NOS wordt door de politie nagetrokken. Volgens een woordvoerder worden er geen gebouwen ontruimd op het park.

De gemeente Hilversum heeft het Mediapark sinds donderdag voor onbepaalde tijd als veiligheidsrisicogebied bestempeld. Daar wordt sinds maandag het programma RTL Boulevard gemaakt, dat te maken heeft met ernstige bedreigingen.

RTL Boulevard, dat gemaakt werd in een studio aan het Leidseplein in Amsterdam, kon zaterdag niet uitzenden omdat er volgens RTL informatie was binnengekomen over een dreiging tegen het programma.

Zondag was het RTL-programma niet te zien om “het team van RTL Boulevard rust te geven”. Volgens NRC zouden criminelen hebben gesproken over een mogelijke aanslag met een raketwerper of automatische vuurwapens.

De dreiging volgde op de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, vorige week dinsdag. Hij werd neergeschoten nadat hij te gast was geweest bij RTL Boulevard en overleed donderdag aan de gevolgen ervan.

De NOS heeft eerder te maken gehad met een dreiging. Op 29 januari 2015 drong Tarik Z. met een gaspistool de studio binnen om zendtijd te eisen. Hij werd kort na zijn actie overmeesterd. Z. werd veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk.