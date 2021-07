Tot 24 jaar cel voor doden restauranthouder Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag de 42-jarige Cherif A. veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van de Amsterdamse pizzeriahouder Goran Savic (49) en de poging tot moord op een andere, 44-jarige man. Volgens de rechtbank heeft A. op 23 oktober 2019 in het restaurant van het slachtoffer aan het Hugo de Grootplein met een wapen geschoten met als doel de 44-jarige te doden. Die werd geraakt, maar overleefde het vuurwapengeweld. Het slachtoffer, dat tussenbeide probeerde te komen, werd dodelijk getroffen. Het Openbaar Ministerie (OM) had 28 jaar cel geëist.

Twee andere mannen (23 en 30 jaar) zijn door de rechtbank veroordeeld tot 18 jaar cel wegens medeplegen. Zij hebben volgens de rechtbank als spotters gefungeerd door zich in de dagen voor het geweld in de buurt van de pizzeria op te houden en het doelwit te observeren. Tegen deze mannen was door het OM 25 jaar cel geëist. De rechtbank sprak een vierde verdachte vrij. Tegen deze 36-jarige man was door het OM wegens medeplichtigheid 18 jaar cel geëist. Volgens de rechtbank kon echter niet worden bewezen dat hij een strafrechtelijk relevante bijdrage had geleverd.

Volgens de rechtbank getuigt het handelen van de mannen van gewetenloosheid. Het geweld vond plaats op klaarlichte dag op een drukke plek, waardoor veel mensen hier getuige van waren. De rechtbank merkte tevens op dat het zich door de maar doorgaande liquidatiegolf in Amsterdam gedwongen ziet hoge gevangenisstraffen op te leggen omdat daar mogelijk een preventief effect van uitgaat.