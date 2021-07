Rechtbank wil meer informatie stikstofuitstoot circuit Zandvoort

De rechtbank in Haarlem wil meer informatie over de vergunningen op het racecircuit in Zandvoort. In plaats van op 12 augustus uitspraak te doen in drie rechtszaken hierover, heeft de rechter besloten het onderzoek te heropenen.

Voor nu lijkt het erop dat deze beslissing geen effect heeft op de Dutch Grand Prix die begin september op het circuit wordt gehouden.

Stikstof binnen de norm

De zaken, aangespannen door diverse natuurorganisaties waaronder Milieudefensie Haarlem, draaien onder meer om de vraag of de verwachte uitstoot van stikstof binnen de normen blijft. De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) opdracht gegeven onderzoek te doen en binnen drie maanden met de bevindingen te komen. Wanneer uitspraak in de zaak wordt gedaan, is niet duidelijk.

Dutch Grand Prix Zandvoort

Begin september staat de Dutch Grand Prix Zandvoort gepland. De vergunningen hiervoor zijn al verleend, dus de beslissing van de rechter heeft daar hoogstwaarschijnlijk geen effect op, laat de persrechter weten. “Het rapport moet er binnen drie maanden zijn, daarna gaat de procedure van de rechtbank weer verder. Wellicht is er nog een zitting nodig. Het is niet waarschijnlijk dat er voor begin september uitspraak kan worden gedaan.”

Milieudefensie Haarlem zegt het “vervelend” te vinden dat er waarschijnlijk pas uitspraak wordt gedaan na de Dutch Grand Prix Zandvoort.

“Het is jammer, maar we begrijpen het wel. De zaak is inhoudelijk ingewikkeld”, aldus voorzitter Karel van Broekhoven. De organisatie gaat geen procedure aanpassen om een eventuele beslissing te bespoedigen.

Provinciale vergunningen

De rechtbank behandelde 1 juli vijf verschillende zaken die natuurorganisaties hadden aangespannen over de provinciale vergunningen die het racecircuit had gekregen voor de organisatie van de Formule 1. Drie daarvan zijn nu heropend.

In de twee andere zaken volgt wel 12 augustus uitspraak. Deze gaan over een ontheffing die was verleend van het verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren en de rust- en voortplantingsplaatsen te vernielen.

Bodemprocedure

In 2019 wees een voorzieningenrechter de bezwaren van een aantal natuurorganisaties af. De organisaties lieten het er niet bij zitten en spanden na het kort geding een bodemprocedure aan. De stikstofcijfers zijn veel te hoog voor een Natura 2000-gebied en hoger dan de stikstofberekeningen van het circuit, stelden de natuurorganisaties. Ze vragen de rechter om de vernietiging van het provinciale besluit en een nieuwe procedure voor besluitvorming.