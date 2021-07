Familie De Vries geraakt door grote belangstelling bij Carré

De familie en partner van Peter R. de Vries zijn geraakt door de grote belangstelling voor het publieke afscheid van de misdaadverslaggever in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Dat zei RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink woensdag in het programma op basis van een korte verklaring van de familie.

“Het is hartverscheurend om te zien dat zoveel mensen, uit het hele land, gekomen zijn om Peter een laatste eer te bewijzen. Dit raakt ons enorm”, las Ikink voor.

“Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekend heeft afscheid van hem kon nemen. Wij willen iedereen bedanken voor dit gebaar en de massale steun die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen.”

De Vries overleed vorige week aan de gevolgen van de schietpartij ruim een week eerder in Amsterdam. Donderdag vindt de uitvaart in besloten kring plaats.