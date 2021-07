Bewoners ontruimde huizen in Hoorn mogen terugkeren

De bewoners van veertig woningen die in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een brand in flatgebouw aan de Astronautenweg in het Noord-Hollandse Hoorn werden geëvacueerd, mogen terugkeren. Dat heeft de veiligheidsregio besloten na inspectie van de constructie van het pand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Het vuur brak rond 04.00 uur uit en de brandweer ging met meerdere eenheden ter plaatse. Ongeveer drie kwartier later was de brand zo goed als uit.

Het Noordhollands Dagblad meldt dat de brand na een explosie zou zijn uitgebroken op de begane grond en zou zijn overgeslagen naar bovenliggende woningen. Op Twitter staan filmpjes waarop is te zien dat bewoners met een hoogwerker uit de flat zijn gehaald.