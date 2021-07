Inmiddels 21 aangiftes van oplichting door nep-bankmedewerker in Noord-Holland

Bij de Politie Noord-Holland zijn de afgelopen week 21 aangiften binnengekomen. De slachtoffers zijn opgelicht door iemand die zich via de telefoon voordoet als bankmedewerker. In totaal is de schade nu 150.062 euro.

Gemiddeld gaat het om 7.145 euro per aangifte. In sommige gevallen gaat het echter om veel hogere bedragen, aldus de politie. Een enkeling is zelfs voor meer dan 50.000 euro opgelicht.

Innovatieve oplichters

Er lijkt sprake te zijn van meerdere oplichters. Slachtoffers krijgen soms een man, maar soms ook een vrouw aan de telefoon. Deze man of vrouw belt vaak met een afgeschermd nummer. In andere gevallen ziet het slachtoffer het nummer van de bank op zijn of haar telefoonscherm. In dat laatste geval gebruikt de oplichter een handig technisch trucje, dat ook wel ‘spoofing’ wordt genoemd.

De nep-bankmedewerker vertelt het slachtoffer vervolgens dat de bank net heeft geconstateerd dat het slachtoffer opgelicht is, of bijna is opgelicht. Zo stellen de oplichters bijvoorbeeld dat criminelen geld van de bankrekening van het slachtoffer willen overboeken naar een andere rekening. Daardoor lijkt het logisch dat een bankmedewerker belt.

Nadat het slachtoffer overtuigd is, laten de oplichters soms de bankpas ophalen. In die gevallen wordt het slachtoffer gevraagd de eigen pincode in te spreken, waarna ze een code wordt gegeven om aan de koerier door te geven.

In andere gevallen vraagt de zogenaamde bankmedewerker het slachtoffer een programma te installeren op de computer, zodat de computer kan worden overgenomen. Weer andere slachtoffers wordt gevraagd hun geld veilig te stellen door het over te boeken naar een zogenaamde ‘kluisrekening’.

Waarschuwing politie

De daders zijn innovatief, aldus de politie. Ze bedenken iedere keer weer een nieuwe manier om hun slachtoffer op te lichten. De politie vraagt daarom iedereen om alert te zijn. Als iemand gebeld wordt door een zogenaamde bankmedewerker met een dergelijke mededeling, is het advies de verbinding te verbreken. Daarna kan direct het alarmnummer van de bank worden gebeld.

Verder wijzen ze erop dat het altijd een slecht idee is om de bankpas of pincode af te geven. Een echte bankmedewerker vraagt hier nooit om. Ook kan de bank zelf een bankrekening blokkeren. Een rekeninghouder hoeft nooit zelf het geld veilig te stellen.

Mocht er al zijn afgesproken dat een koerier de bankpas komt ophalen, dan is het verzoek meteen 112 te bellen. De politie kan dan snel handelen.

Is er geen spoed, bel dan 0900 – 8844. Daarnaast roept de politie nog onbekende slachtoffers op aangifte te doen. “Hoe meer aangiftes, hoe meer informatie wij hebben om de daders te kunnen aanhouden.”

Op de website van de politie vindt u meer informatie over bankhelpdeskfraude en spoofing.