Amsterdam Centraal versierd voor Pride Amsterdam

Station Amsterdam Centraal hult zich vrijdag alvast in regenboogkleuren voor Pride Amsterdam. Vanaf zaterdag, de dag waarop het negendaagse festival van start gaat, zal ook een Pride-vlag op het dak van het station staan. Gedurende Pride Amsterdam wordt aandacht gevraagd voor de emancipatie en acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap.

“Alle mensen die werkzaam zijn op het station hebben een keycord ontvangen in regenboogkleuren met de tekst dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn op ons Amsterdam Centraal. We zijn trots op de diversiteit van alle mensen die hier dagelijks samenkomen: reizigers, bezoekers, collega’s en anderen die werkzaam zijn op het station. En dat dragen we graag uit”, schrijft het station op de website.

Mededelingen worden in acht verschillende talen gebracht op digitale borden, zodat ook internationale reizigers die kunnen lezen. Verder komt er een Progress Pride-vlag in de monumentale hal boven de entree te hangen, die bovendien ook op de digitale schermen bij de entrees van de IJ- en Amstelpassage wordt afgebeeld. Daarnaast wordt de achterwand van de piano voorzien van welkomstteksten.