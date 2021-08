Politie rectificeert: ex-profvoetballer Hoefdraad niet overleden

Het slachtoffer van een schietpartij zondagochtend in een Amsterdams bedrijfspand, is oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad. De 35-jarige Amsterdammer ligt in zeer kritieke toestand in een ziekenhuis, aldus de politie maandagavond. Eerder had de politie gemeld dat de man was overleden. De politie betreurt dat en biedt excuses aan aan de familie van de man.

De schietpartij was aan de Stekkenbergweg in Amsterdam-Zuidoost. De schutter is nog spoorloos. De politie zegt te weten wie hij is en doet een dringend beroep op de verdachte om zich te melden. “We hopen dat hij zich op normale wijze bij de politie meldt. Als hij dat niet doet dan roept de politie de hulp in van het tv-programma Opsporing Verzocht”, aldus een woordvoerder.

In het pand was een feest aan de gang toen zondagochtend even voor 06.00 uur werd geschoten. Volgens de politie had het slachtoffer geprobeerd een ruzie te beëindigen door “ertussen te springen”. De politie roept getuigen met wie nog niet is gesproken op zich te melden. Dat geldt ook voor mensen die beeldmateriaal hebben.

Hoefdraad speelde in totaal ruim 250 wedstrijden in het betaalde voetbal. De meeste daarvan, ruim 150, speelde hij voor Almere. Hij kwam ook uit voor Telstar en Cambuur en speelde voor die laatste club acht wedstrijden in de Eredivisie.