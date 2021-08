Lhbti’ers in kleurrijke Pride Walk door Amsterdam

In het Martin Luther Kingpark in Amsterdam verzamelen zich rond het middaguur de deelnemers aan de Pride Walk. Na een programma met sprekers en optredens gaan ze vanaf 14.00 uur in optocht via de Rijnstraat, het Frederiksplein, de Reguliersbreestraat, het Rokin en de Dam om te eindigen bij het Centraal Station.

Met de Pride Walk wordt aandacht gevraagd voor gelijke rechten voor de hele regenboogcommunity. Het is een van de weinige grotere evenementen tijdens deze editie van Pride Amsterdam, waarvan het programma dit jaar opnieuw sober is vanwege corona. Zo zijn er geen plein- en straatfeesten en ook is er geen botenparade, doorgaans het klapstuk van de grote lhbti-week.

De organisatie houdt rekening met maximaal 5000 deelnemers en vraagt hun kleurrijke kleding te dragen om goed zichtbaar te zijn. Dat is extra van belang, aldus een woordvoerder, omdat de Pride Walk vorig jaar vanwege corona op het laatst niet kon doorgaan. Tijdens het evenement worden de coronamaatregelen in acht genomen, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

Bij het eindpunt bij het Centraal Station zijn geen festiviteiten. De organisatie vraagt de deelnemers na afloop rustig naar huis of horeca te gaan.