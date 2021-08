Ministerie: coronaregels geen belemmering F1 in Zandvoort

De huidige coronamaatregelen zijn geen belemmering voor het organiseren van de Formule 1 in Zandvoort, begin volgende maand. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

De Formule 1 in de badplaats staat gepland voor 3 tot 5 september. Het kabinet zette vorige maand een streep door meerdaagse evenementen met overnachtingen, tot 1 september. Daar valt de Formule 1 niet onder.

Evenementen mogen doorgaan, op voorwaarde dat mensen een vaste zitplaats hebben. Daar voldoet de Formule 1 aan. Als er geen toegangsbewijzen worden gebruikt, mogen er zoveel mensen binnen de capaciteit aanwezig zijn als mogelijk met handhaving van 1,5 meter afstand. Mét toegangsbewijzen kan twee derde van de gebruikelijke capaciteit worden gebruikt. Er hoeft dan geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Het kabinet houdt vrijdag een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Eerder werd al bekend dat de 1,5 meter in het hoger onderwijs wordt losgelaten in het nieuwe collegejaar. Verdere versoepelingen worden nu niet meteen verwacht, maar wel zal het kabinet het perspectief schetsen voor de komende maanden.

Meerdaagse evenementen met overnachtingen en zonder vaste zitplaatsen zullen daarbij ook aan bod komen. De F1 is een vreemde eend in de bijt: het ís een meerdaags evenement, maar in tegenstelling tot de meeste van dit soort evenementen overnachten mensen er niet én hebben ze een vaste zitplaats.

De organisatie van de Formule 1 wil tot de persconferentie van vrijdagavond van het kabinet niet reageren, laat een woordvoerder weten. “Indien nodig doen we dat daarna.”

De Formule 1 zou eigenlijk vorig jaar mei al in Zandvoort zijn, maar ging toen vanwege de uitbraak van het coronavirus niet door. Er waren voor het uitgestelde evenement al 300.000 kaarten verkocht.

Het Formule 1-weekeinde omvat drie dagen, met op 3 september de vrije trainingen, op 4 september de kwalificatierace en op 5 september de race. Alle tickets die waren verkocht voor het oorspronkelijke evenement van 1 tot en met 3 mei 2020 zijn geldig voor de nieuwe data.

De organisatie meldde eerder dat slechts 5 procent van de mensen die een kaartje kochten, hun geld hebben teruggevraagd.

Als twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt, is er dus lang niet voor iedereen plek. Hoe dat opgelost wordt, zal vrijdagavond of later duidelijk worden.