Verdachte mishandeling Frédérique op vrije voeten

De 14-jarige jongen die vastzat voor de mishandeling van de eveneens 14-jarige Frédérique uit Amstelveen mag zijn proces thuis afwachten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft zijn voorlopige hechtenis geschorst, bevestigt een woordvoerster van de rechtbank een bericht van NH Nieuws. De jongen mag geen contact opnemen met Frédérique. Ook heeft hij een straatverbod opgelegd gekregen.

Frédérique werd eind vorige maand meerdere keren in haar gezicht geslagen. Ze liep daarbij een kaakfractuur op en brak haar neus en diverse tanden. Ze moest behandeld worden in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat het om lhbti+-gerelateerd geweld gaat.

Het meisje werd mishandeld nadat ze geen antwoord had willen geven op de vraag of ze een jongen of meisje is.