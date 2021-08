Formule 1 Zandvoort gaat door met twee derde bezetting

De Formule 1-race in Zandvoort, begin volgende maand, gaat door met een bezitting van twee derde van de toeschouwerscapaciteit, meldt de organisatie. Er mogen bij het driedaagse evenement per dag ongeveer 67.000 mensen aanwezig zijn.

De Formule 1-race in de badplaats staat gepland voor 3 tot en met 5 september. Het kabinet zette vorige maand een streep door meerdaagse evenementen met overnachtingen, tot 1 september. Daar valt de Formule 1 niet onder. De huidige coronamaatregelen zijn geen belemmering voor het organiseren van het evenement, meldde het ministerie van Justitie donderdag.

Er waren voor het evenement al 100.000 kaarten per dag verkocht. Het Formule 1-weekeinde omvat drie dagen, met op 3 september de vrije trainingen, op 4 september de kwalificatierace en op 5 september de race. Alle tickets die waren verkocht voor het oorspronkelijke evenement van 1 tot en met 3 mei 2020 zijn geldig voor de nieuwe data. De organisatie meldde eerder dat slechts 5 procent van de mensen die een kaartje kochten, hun geld hebben teruggevraagd.

Als twee derde van de capaciteit mag worden gebruikt, is er dus lang niet voor iedereen plek. Hoe het probleem met de te veel verkochte kaarten opgelost wordt, zal dat organisatie uiterlijk op woensdag 18 augustus bekendmaken. Voor mensen die er niet bij kunnen zijn, is het mogelijk het toegangsbewijs door te schuiven naar de de Grand Prix van volgend jaar of geld terug te vragen.

Bierbrouwer Heineken, een van de sponsors van de Formule 1, laat weten in ieder geval niet extra geld te gaan investeren. Onduidelijk is nog wie de lagere inkomsten gaat compenseren.

Milieuclub Mobilisation for the Environment heeft vrijdag bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening ingediend vanwege de afgegeven stikstofvergunning van circuit Zandvoort. De club van milieuactivist Johan Vollenbroek wil dat de vergunning voor het Formule 1-evenement wordt geschorst.

Het kabinet bevestigde vrijdagavond dat de coronamaatregelen die ook van toepassing zijn op de race in Zandvoort, nog minimaal tot 20 september van kracht blijven.