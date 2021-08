Milieuclub naar rechter om stikstofvergunning circuit Zandvoort

Milieuclub Mobilisation for the Environment heeft vrijdag bij de rechtbank Noord-Holland een voorlopige voorziening ingediend vanwege de afgegeven stikstofvergunning van circuit Zandvoort.

De club van milieuactivist Johan Vollenbroek wil dat de vergunning die door provincie is afgegeven vóór het Formule 1-evenement, begin september, wordt geschorst.

Voor vergunningverlening is het noodzakelijk dat de zekerheid bestaat dat de hoeveelheid stikstof niet toeneemt, laat MOB weten.

Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet en zijn de emissiefactoren uit de lucht gegrepen. “Het vergunningsbesluit is overduidelijk in strijd met de wet genomen”, aldus MOB.

Voorzitter Vollenbroek vindt de doorgang van de Formule 1-race ook “een klap in het gezicht van tallozen die het afgelopen jaar beperkingen opgelegd hebben gekregen in verband met Covid”. Hij wijst bijvoorbeeld op de cultuursector.

Daarnaast is het volgens hem “niet uit te leggen dat veel bouwplannen, waaronder woningbouw, geblokkeerd zijn, terwijl het racefestijn wel doorgang kan vinden”.

Tegen de vergunning loopt al een bodemprocedure, maar daarin kan een uitspraak nog lang op zich laten wachten. “Dat is dan mosterd na de maaltijd”, zegt Vollenbroek, omdat de Dutch Grand Prix van 3 tot en met 5 september wordt gehouden.

Donderdag verloor Stichting Duinbehoud een rechtszaak over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit. Dat was voor Vollenbroek reden om de voorlopige voorziening, een soort kort geding, in te dienen. Hij hoopt daarmee dat alsnog tijdig een streep door het evenement gaat.