Detective: schietpartij Zaandam mogelijk poging tot kunstroof

De schietpartij in Zaandam van zondagmorgen hield mogelijk verband met een poging tot kunstroof bij het Zaans Museum. Kunstdetective Arthur Brand heeft dat van meerdere mensen te horen gekregen. “Het schijnt dat de daders met een Monet naar buiten zijn gerend”, vertelt de bekende kunstkenner, die zelf diverse kunstdiefstallen oploste. Het lukte de daders volgens de bronnen van Brand niet om hun buit mee te nemen.

De politie kan nog niets bevestigen en het museum zelf was niet direct bereikbaar voor een reactie. Wel meldde de politie zelf dat een schietpartij was gemeld op het Schansend, waar het museum is gevestigd. Niemand raakte gewond en twee verdachten zijn op een motor ervandoor gegaan.

De Franse schilder Claude Monet verbleef in 1871 vier maanden in Zaandam. De impressionist maakte er 25 schilderijen, waarvan er één in bezit is van het Zaans Museum: het werk De Voorzaan en de Westerhem. Het museum kocht het in 2015 voor 1,16 miljoen euro.

Het Noordhollands Dagblad voert een ooggetuige op die zegt dat een omstander nog probeerde een van de twee daders van de motor af te trekken. Daarop zou een van hen hebben geschoten en het schilderij hebben achtergelaten.

Op de vraag of daadwerkelijk is geschoten, antwoordt een politiewoordvoerder dat het daar wel “alle schijn van heeft”. Verdere details kon hij nog niet kwijt. “We zijn er ontzettend druk mee bezig”.