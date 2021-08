Zoekactie voor kust Texel naar vermiste cruisepassagier gestaakt

Rond 18.00 uur is de zoekactie naar een overboord geslagen cruisepassagier voor de kust van Texel gestaakt. Volgens de Kustwacht is de overlevingskans van de drenkeling, een oudere man, vrijwel tot nul gedaald.

Bovendien speelt de vermoeidheid van de bemanning van de vijf reddingsboten van de KNRM een rol. Door de zeegang met golven tot 5 meter is het volgens een woordvoerder van de Kustwacht moeilijk zoeken naar de drenkeling en is het voor de bemanningsleden “zeer zwaar”.

De reddingsboten en Search & Rescue-helikopters kwamen in de loop van de maandagmiddag in actie toen een passagier aan boord van het cruiseschip Europa overboord sloeg. Hij maakte volgens de Kustwacht een val van 27 meter hoogte in het water, tien mijl ten noordwesten van Texel.

Het schip, op weg van Hamburg naar Antwerpen, keerde om en alarmeerde de hulpdiensten. Aanvankelijk werd nog een slag om de arm gehouden omtrent de vermissing. Er werd zekerheidshalve een telling onder de opvarenden gehouden, maar uiteindelijk bleek de passagier daadwerkelijk vermist.

Geholpen door het kustwachtvaartuig Guardian en het kustwachtvliegtuig werd in een gebied van ongeveer 20 vierkante mijl zonder succes gezocht naar de drenkeling. De zoekactie, ook die vanuit de lucht, is wegens de geringe overlevingskans gestaakt.