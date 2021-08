Minder bezoekers, maar NS houdt aangepaste dienstregeling aan voor F1

De NS gaat tijdens de Formule 1 in Zandvoort hetzelfde aantal treinen inzetten als eerder gepland. Dit ondanks dat maar twee derde van het oorspronkelijk aantal bezoekers bij het evenement aanwezig mag zijn.

De NS laten in het weekend van 3, 4 en 5 september twaalf treinen per uur van en naar Zandvoort rijden. Dat betekent dat er elke vijf minuten een trein arriveert of vertrekt. Er kunnen zo 10.000 reizigers per uur vervoerd worden.

Overlast voor andere reizigers

Reizigersvereniging Rover stelt dat er daardoor elders in het land minder en kortere treinen rijden. Ze verzoekt de NS om de reiziger hierover zo concreet en duidelijk mogelijk te informeren.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de race door mag gaan, maar wel met minder bezoekers. Desondanks verwacht de NS grote drukte rondom het race-evenement. Zandvoort en Bloemendaal aan Zee zijn op 2, 3, 4 en 5 september per auto niet of nauwelijks bereikbaar. Bezoekers moeten rekenen op een overstaptijd van zeker een half uur op de trein naar Zandvoort. Vanwege de drukte is het ook niet toegestaan om tussen Amsterdam en Zandvoort een fiets mee te nemen in de trein.

Voorzorgsmaatregelen drukte Zandvoort

Het is een enorme operatie, stelt NS. De dienstregeling voor dat weekend is vooraf via een computersimulatie getest. Het in- en uitstapproces is fysiek geoefend. Om alles in goede banen te leiden, zijn er per racedag ook circa 300 extra NS-medewerkers aan het werk om reizigers te helpen. Die zullen ook op en rondom de stations aanwezig zijn om de bezoekers te helpen snel hun weg te vinden naar de race. Zo willen ze de doorstroom bevorderen. Daarvoor zijn ook extra in- en uitcheckpalen neergezet bij station Zandvoort, zodat daar minder oponthoud is. Verder is met ProRail gezorgd voor extra storingsploegen, een sleeplocomotief en een reservetrein met personeel.

Dat weekend zijn er vermoedelijk ook extra veel treinreizigers op pad naar andere evenementen. Die gaan bijvoorbeeld naar de Wereldhavendagen in Rotterdam. Mede daarom vraagt Rover aan de NS om ook de reiziger die niet naar Zandvoort gaat zo goed mogelijk te informeren.