Concertgebouworkest opent seizoen op de Dam

Het Koninklijk Concertgebouworkest opent het nieuwe culturele seizoen op vrijdag 10 september met een openluchtconcert op de Dam in Amsterdam. Het gezelschap is “verheugd weer voor publiek op te kunnen treden. Om dat te vieren doet het orkest de stad, het land en de wereld een openluchtconcert op de Dam cadeau”, aldus een woordvoerder. Het concert is ook te horen op radio en tv.

Er zullen ruim 2500 stoelen op de Dam worden geplaatst. Vanaf komende dinsdag kunnen gratis kaartjes voor het concert worden verworven. Bezoekers moeten ook een ‘coronatoegangsbewijs’ kunnen laten zien.

“IJs en weder dienende” wil het orkest dat “de musici en het publiek samen de stad weer tot leven brengen”. Er wordt werk gespeeld van de Nederlander Joey Roukens, van Richard Strauss, van Giuseppe Verdi, van Maurice Ravel en van George Gershwin.

Het concert onder leiding van Daniel Harding en met violist Leonidas Kavakos begint om 20.30 uur en wordt door AVROTROS live uitgezonden op NPO Radio 4 en NPO 2 Extra, waarna uitzending volgt om 22.30 uur op NPO 2.