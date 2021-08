Werkzaamheden zorgen voor overlast bij station Amsterdam Zuid

Reizigers en omwonenden van station Amsterdam Zuid kunnen van donderdagavond tot maandagochtend last hebben van werkzaamheden. Zo rijden er minder treinen en metro’s en is er veel vrachtverkeer in de buurt. Dit alles heeft te maken met de bouw van een tweede reizigerstunnel.

Met ingang van donderdagavond 20.00 uur rijden er minder treinen en vanaf vrijdagochtend ook minder metro’s. Reizigers kunnen voor meer informatie terecht in de reisapp van de NS of op de website 9292.nl. Op maandagochtend is het trein- en metroverkeer weer volledig hervat.

Op zaterdag worden twee delen van het dak van de nieuwe stationspassage op zijn plek geschoven. Deze delen, die samen meer dan 2 miljoen kilo wegen, zijn ter plekke gebouwd. Ze zijn namelijk te lang (70 meter) om te vervoeren. Het plaatsen van de dakdelen komt precies. “Het is een kwestie van centimeters, zelfs millimeters”, staat te lezen op de website van het project. Wie wil, kan zich aanmelden om zaterdag en zondag ter plekke mee te kijken. Ook is de klus te volgen via een webcam.