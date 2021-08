Brand flat vermoedelijk aangestoken, mogelijk lhbti-gerelateerd

De brand in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West is mogelijk aangestoken en lhbti-gerelateerd. De politie houdt er rekening mee dat er op verschillende andere locaties in de flat ook geprobeerd is brand te stichten.

De brandstichtingen lijken gericht te zijn op regenboogvlaggen in de flat. In de omgeving van het gebouw zijn eerder incidenten geweest naar aanleiding van de regenboogvlaggen, aldus de politie.

Vier slachtoffers raakten bij de brand gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie mensen ademden rook in, het andere slachtoffer liep brandwonden op. Vier andere bewoners moesten door de brandweer met een ladderwagen van een balkon gered worden.

De brand brak uit op de achtste etage en was binnen een uur geblust. De flat werd ontruimd en de bewoners zijn eerst in een moskee in de buurt opgevangen. Ze kunnen nu terecht op het stadsdeelkantoor van Bos en Lommer.

COC Nederland, de belangenorganisatie voor lhbti-ers, noemt het “absurd” dat de brand mogelijk te maken heeft met het ophangen van regenboogvlaggen. “Het is hoog tijd dat bedreigingen, intimidaties en geweld tegen leden van onze gemeenschap worden aangepakt”, reageert voorzitter Astrid Oosenbrug. Ze wil dat de politie dit incident “tot op de bodem uitzoekt”.

Ook wil het COC dat het demissionaire kabinet en de informateurs prioriteit geven aan actieplannen om anti-lhbti-geweld te stoppen.