Broertjes op 1 september weer aan het werk in Hilversum

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum gaat op 1 september weer aan het werk, meldt zijn waarnemer Charlie Aptroot in een brief aan de gemeenteraad. Broertjes liep half april een hersenontsteking op, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Daarna moest hij revalideren.

Broertjes hervat op 1 september zijn wettelijke burgemeesterstaken, schrijft Aptroot. Zijn agenda wordt langzaamaan zwaarder belast, waarbij de wethouders hem flink moeten ondersteunen. Volgende week vergadert het college over de ondersteuning van de burgemeester. Aptroot treedt per 1 september terug als waarnemer.

Broertjes gaat volgend voorjaar helemaal stoppen met zijn burgemeestersambt, omdat hij dan 70 jaar wordt. Een burgemeester moet op die leeftijd stoppen. Hilversum is al aan het zoeken naar een opvolger. Broertjes trad in juli 2011 aan als burgemeester. Daarvoor was hij onder andere hoofdredacteur van de Volkskrant.