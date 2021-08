Prinsengrachtconcert keert terug op de gracht

De pontons voor hotel Pulitzer in Amsterdam zijn zaterdagavond weer het toneel van het Prinsengrachtconcert.

Hoewel het klassieke concert normaal gesproken zo’n 10.000 mensen trekt, zijn dit keer vanwege de coronamaatregelen alleen bezoekers welkom op de kades en bootjes die vooraf een ticket hebben bemachtigd. Het gaat om 1600 zitplaatsen. Het concert is ook rechtstreeks te volgen op tv op NPO 2 en op NPO Radio 4.

Tenor Morschi Franz, sopraan Aylin Sezer, bariton Willem de Vries en het ZO! Gospel Choir staan tijdens deze 39e editie op het podium, onder begeleiding van het Radio Filharmonisch Orkest. Traditiegetrouw is de afsluiter van de avond het bekende lied Aan de Amsterdamse Grachten.

Vorig jaar was het jaarlijkse concert vanwege het coronavirus eenmalig in de binnentuin van hotel Pulitzer.

Voorafgaand aan het Prinsengrachtconcert is er het Kinderprinsengrachtconcert, waar 750 kinderen welkom zijn en om 18.25 uur te zien is op NPO Zapp. Hier begeleidt de 13-jarige Ethan van der Velden op zijn piano Dani, winnaar van The Voice of Holland en treedt violiste Michelle Kumara (13) samen op met zangeres Romy Monteiro. Stefania, die met cellist Valentijn Jeukendrup (12) op het podium staat, zingt het nummer Last Dance waarmee zij namens Griekenland meedeed aan het Eurovisie Songfestival.