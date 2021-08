‘Onderbelichte heldinnen van verzet’ in vier musea aan tafel

Vier musea geven ‘onderbelichte heldinnen van verzet’ een plek in hun tentoonstellingsruimten. De vrouwen komen uit verschillende tijden en landen. Ze krijgen een symbolische plaats aangeboden aan tafels in de musea.

Installatie Kaersenhout in vier musea

De installatie ‘Guess Who’s Coming To Dinner Too?’ is van Patricia Kaersenhout. Het werk krijgt een plek in Haarlem, Utrecht, Amsterdam en Eindhoven. Het werd gekocht door het Frans Hals Museum in Haarlem, het Centraal Museum in Utrecht, het Stedelijk Museum van Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Dat deden ze met steun van de Vereniging Rembrandt en het Mondriaan Fonds. Het Frans Hals Museum presenteert om te beginnen één van de delen tot en met de jaarwisseling.

Het werk bestaat uit vier grote tafels, elk in de vorm van een driehoek. Daarop liggen kleden waarop mensen uit de omgeving de komende tijd de namen van de dames borduren.

‘Guess Who’s Coming To Dinner Too?’

In totaal is er plaats voor zestig vrouwen. Elk museum neemt een tafel in zijn collectie op. De daaraan genode vrouwen komen overal vandaan, van Mexico tot Angola. Ook komen ze uit verschillende tijdperken, van 1370 voor Christus tot nu. Zo is er plaats voor de Egyptische koningin Nefertiti, maar ook voor de Aboriginal-activiste Shirley Colleen Smith.

“Zij hebben gemeen dat hun verhalen geen deel uitmaken van de ‘officiële’ geschiedenis. Hun verhalen zijn veelal overgedragen via legendes, mythologieën en mondelinge overlevering. Het zijn verhalen die getuigen van kracht, moed, verzet, leiderschap, liefde, schoonheid en zorgzaamheid”, licht het Centraal Museum toe.

Van moedige koninginnen tot homorechtenactivisten

Een ander voorbeeld van een moedige en heldhaftige tafelgenote is koningin Nanny van Jamaica. Zij stichtte in de 18e eeuw Nannytown, voor mensen die waren ontkomen aan de slavernij op de plantages.

Of de Afro-Amerikaanse ‘transgenderrevolutionair’ en homorechtenactivist Marsha P. Johnson. Zij streed met name in 1969 in New York tegen het lastigvallen en arresteren van mensen uit de homogemeenschap.

Ook Lilian Ngoyi krijgt een plek. Zij was actief bij de Women’s League van het African National Congress en de Federation of South African Women.

Judy Chicago

Kaersenhout borduurt met dit werk voort op ‘The Dinner Party’ (1974-1979), van Judy Chicago. Dat biedt in het Brooklyn Museum in New York plaats aan 39 markante historische vrouwen.