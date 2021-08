Uitmarkt zondag afgesloten met musicalprogramma

De Uitmarkt in Amsterdam werd zondag afgesloten met het musicalprogramma, onder begeleiding van Frits Sissing en Romy Monteiro. Er werden voorproefjes gegeven van allerlei producties die komend seizoen in de Nederlandse theaters te zien zijn, zoals Titanic, Diana & Zonen, TINA en The Sound of Music.

“Het was een fantastische avond, met een volledig vol huis”, zei een woordvoerster. Dat betekende een publiek van zo’n tweeduizend man, het maximaal toegestane aantal wegens corona.

In het kader van het 20-jarig bestaan van de Musical Awards werden een paar musicalprijzen uitgereikt. Zo won Simone Kleinsma de prijs voor Favoriete Musicalperformer Allertijden. Pia Douwes kreeg de award voor Favoriete Musicalsong Allertijden en producent Fred Boot, van de musical Soldaat van Oranje, kreeg de prijs in de categorie Favoriete Origineel Nederlandse Musical.

De Uitmarkt wordt gezien als de landelijke opening van het theaterseizoen. Ook vrijdag en zaterdag waren er optredens. Een groot aantal Nederlandse artiesten trad op, onder wie Douwe Bob, Ruth Jacott, Hans Klok, het Nationale Ballet, Jamai en OG3NE.

“We hebben dit weekend van alle disciplines in de cultuursector iets kunnen laten zien”, aldus de woordvoerster over de Uitmarkt. “En dat werd gewaardeerd door het publiek.”