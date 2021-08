Mogelijk al uitspraak in Formule 1-kwestie Zandvoort

De rechtbank in Haarlem doet mogelijk maandag en uiterlijk dinsdag uitspraak in het kort geding tegen de Formule 1-racewedstrijden in Zandvoort. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft bezwaar gemaakt wegens de uitstoot van stikstof. Ze wil dat de vergunning voor het organiseren wordt geschorst. Volgens de milieuclub klopt de gebruikte stikstofrekensom niet.

Bij het evenement worden komend weekend 70.000 bezoekers per dag verwacht. Het op korte termijn afgelasten zou dus zeer ingrijpend zijn voor de organisatie en de belangstellenden, maar MOB zegt dat de wet niet toestaat dat de natuur verder verslechtert en dat kan volgens haar door de stikstofuitstoot bij het evenement wel gebeuren.

Tijdens de zitting stelde MOB nog voor de race desnoods zonder publiek te houden, maar dat ziet verder niemand zitten.