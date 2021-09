Ex-kampioen Rosberg: circuit Zandvoort voor ‘coureurs met ballen’

De Duitser Nico Rosberg, in 2016 wereldkampioen in de Formule 1, is laaiend enthousiast over het vernieuwde circuit van Zandvoort. Het is een circuit voor coureurs “met ballen’’, zei hij tijdens een verkenning van de 4,3 kilometer lange racebaan door de duinen, waar komend weekeinde de Dutch Grand Prix wordt verreden.

Rosberg was jarenlang de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes, maar ook diens grootste rivaal. Ook maakte hij Max Verstappen mee. “Ik ben in de unieke positie dat ik tegen allebei nog heb gereden. Lewis is de beste coureur aller tijden, Max kan een van de beste coureurs aller tijden worden. Hun duels zij aan zij en bijna wiel tegen wiel zijn prachtig om naar te kijken en ik verheug me erop in Zandvoort. Het kan op het lange rechte stuk naar start en finish voor de Tarzanbocht”, sprak hij vol vuur.

“Overigens heb ik de zwaarste crash in mijn carrière gemaakt in Zandvoort. Dat was in de Formule 3. Mijn remmen deden het niet en ik reed vol gas de bandenstapel in. Ik was zo bang dat ik op het laatste moment mijn stuur omgooide, omdat ik liever met de zijkant crashte. Ik was knock-out totdat de arts kwam”, wist Rosberg nog.

Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix die zelf talloze races reed op het circuit waar hij vlakbij is geboren en getogen, kijkt vooral uit naar het Scheivlak. “De meeste coureurs kennen dit circuit alleen van de simulator en hebben dus nog niet de hoogteverschillen meegemaakt. Het Scheivlak naderen ze met 300 kilometer per uur, maar ze zien door de klim de bocht niet. Een bloedstollende ervaring, daar worden de mannen van de jongens gescheiden.’’

Lammers geeft wel toe dat inhalen op het circuit lastig is. De internationale autosportfederatie FIA heeft ook geen toestemming gegeven voor een zogeheten DRS bij het ingaan van de laatste kuipbocht voor de finish, de Arie Luyendijkbocht. Met DRS kan een coureur voor korte tijd extra snelheid genereren om een ander in te halen. “Die kleppen voor extra snelheid mogen pas open bij het uitkomen van de bocht en daarmee wordt de mogelijkheid tot inhalen wel wat beperkt, maar de FIA wil nu eenmaal eerst weten hoe veilig het is voordat ze die mogelijkheid toestaan.’’