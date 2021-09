Bottas blijft op Zandvoort vaag over toekomst in Formule 1

Met de aankondiging van Kimi Räikkönen dat hij na dit jaar vertrekt uit de Formule 1, is de jaarlijkse ‘stoelendans’ op gang gekomen. De Finse coureur wordt bij Alfa Romeo mogelijk opgevolgd door zijn landgenoot Valtteri Bottas, die nu nog voor Mercedes rijdt. De verwachting is echter dat Bottas na dit seizoen plaats moet maken voor George Russell.

Räikkönen onthulde woensdag dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in de Formule 1. De 41-jarige Fin werd in 2007 wereldkampioen in een Ferrari. Het is nog altijd de laatste wereldtitel van de Italiaanse renstal.

Op de persconferentie voorafgaand aan de Dutch GP op Zandvoort kreeg Bottas de vraag of er snel duidelijkheid komt over zijn toekomst. “In ieder geval niet dit weekeinde”, antwoordde de 32-jarige Fin, die sinds 2017 voor Mercedes rijdt. Bottas staat daar vooral in de schaduw van zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton, die al zeven keer wereldkampioen werd. Naar verwachting neemt de 23-jarige Russell na dit seizoen het stoeltje van Bottas over.

De Fin zou dan naar Alfa Romeo gaan. “Misschien wel, misschien niet”, antwoordde Bottas op de vraag of hij al weet waar zijn toekomst ligt. “Ik kan er niet veel over zeggen. Het gaat de goede kant op.” Mogelijk maakt Alfa Romeo volgende week bij de ‘thuisrace’ op Monza het rijdersduo voor 2022 bekend.

De Nederlandse coureur Nyck de Vries wordt genoemd als mogelijke vervanger van Russell bij Williams. De 26-jarige Fries veroverde onlangs de wereldtitel in de Formule E. Twee jaar eerder werd hij al kampioen in de Formule 2.

Max Verstappen vormt ook volgend jaar het rijdersduo van Red Bull met de Mexicaan Sergio Pérez.