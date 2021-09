Lokale actiegroep: we hebben niets aan onderzoek RIVM

De omwonenden van Tata Steel zijn niet te spreken over het onderzoek naar vervuiling in het gebied. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft geen metingen verricht bij de schoorstenen van de staalfabriek, waar de schadelijke stoffen vandaan zouden komen. “Wij hebben niets aan dit onderzoek omdat niet aan de bron is gemeten”, zegt Stichting Schapenduinen van ondernemer Jan de Jong.

De Jong woont op landgoed Schapenduinen in Bloemendaal, niet ver van Tata Steel. Hij is een van de belangrijkste lokale tegenstanders van de staalfabriek.