Staatssecretaris over Tata Steel: dit moet echt anders

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur) vindt het “zeer zorgelijk” dat bewoners rondom de staalfabriek van Tata Steel bij IJmuiden veel meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan mensen die ergens anders wonen. “Dit kan zo niet en moet echt anders”, schrijft hij in een verklaring.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vond in stofmonsters in Wijk aan Zee ongeveer 900 keer zo veel vanadium, 160 keer zo veel mangaan en 150 keer zo veel ijzer als buiten de IJmond. Ook de concentratie lood was ongeveer 100 keer hoger dan in bijvoorbeeld Amersfoort. Lood is zeer schadelijk voor de gezondheid, vooral voor kinderen.

Volgens Van Weyenberg blijkt uit het onderzoek de noodzaak om “scherper aan de wind te varen” wat betreft de uitstoot van Tata Steel. Hierover wordt volgens hem “op korte termijn” gesproken met het bedrijf en de provincie Noord-Holland. Ook wil hij dat de vergunningen voor staalproductie in Nederland “scherper” en strenger worden. Verder zijn strengere regels op Europees niveau nodig, zegt hij.

SP-Kamerlid Renske Leijten vindt het tijd voor een “stevig debat” volgende week. “Dit is wat je krijgt als de overheid decennia lang wegkijkt en geen goede normen stelt.” Volgens haar zet Tata alleen stappen na boetes en “enorme imagoschade”.

Joris Thijssen, Kamerlid voor de PvdA, noemt het RIVM-rapport “snoeihard”. Hij vindt dat er jarenlang te weinig aandacht is geweest voor de gezondheid voor de omwonenden en hun kinderen.

DENK-Kamerlid Stephan van Baarle noemt het “onacceptabel” dat Tata de gezondheid van anderen ondergeschikt stelt aan de winst van het bedrijf. “Dit moet worden hersteld en het belang van mensen moet boven het belang van een bedrijf staan.”

Eerder dit jaar kondigde Van Weyenbergs voorganger staatssecretaris Stientje van Veldhoven al aan dat Tata in de toekomst niet alleen minder CO2 moet gaan uitstoten, maar dat ook gezondheid centraal moet staan in de plannen van het bedrijf.